Aide médicale à mourir et don d'organes

Au Québec, une proportion grandissante de personnes ayant recours à l'aide médicale à mourir choisissent d'offrir leurs organes.

En 2025, près de 14% des patients admissibles ayant opté pour l'aide médicale à mourir ont consenti au don d'organes, une démarche qui permet de sauver plusieurs vies tout en apportant un réconfort précieux aux malades en fin de vie.

Écoutez le Dr Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD), mardi.