Les citoyens de L'Ascension y goûtent

Les fortes averses des derniers jours ont causé d'importants dégâts dans les Laurentides, particulièrement dans la municipalité de L'Ascension.

Des affaissements de terrain spectaculaires ont rendu plusieurs routes impraticables, détruisant l'asphalte et isolant environ une centaine de résidents.

En plus des infrastructures routières lourdement touchées, la rupture d'un câble de télécommunication prive la population de réseau internet et cellulaire, compliquant grandement les secours et les communications.

La municipalité attend désormais l'appui de la Sécurité civile pour sécuriser les sols et amorcer les travaux.

La situation est d'autant plus compliquée que les citoyens de L'Ascension ont subi des épisodes similaires au cours des derniers mois.

Écoutez le maire de L'Ascension, Jacques Allard, faire le point sur la situation dans sa municipalité mardi à Cantin le matin.