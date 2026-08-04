Cri du cœur d'une restauratrice

Devant une hausse marquée du vandalisme et des vols ciblant la restauration montréalaise, Manu Janik, copropriétaire du Coco Disco Club sur la rue Duluth, témoigne au micro de Philippe Cantin.

Victime d'une effraction majeure où son coffre-fort a été démolit, elle exprime sa colère et son découragement.

Malgré les investissements de la Ville pour faire rayonner la gastronomie, Mme Janik déplore le manque de soutien concret sur le terrain pour les petits commerces autofinancés.

Avertie par ses voisins du caractère récurrent de ces crimes dans le secteur, elle déplore une réalité devenue inévitable pour les restaurateurs.

Écoutez le témoignage de Manu Jonik, propriétaire du restaurant Coco Disco Club, mardi à Cantin le matin.