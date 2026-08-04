Mission Station spatiale internationale

L'astronaute canadien Joshua Kutryk s'envolera le 12 septembre prochain vers la Station spatiale internationale à bord d'une capsule SpaceX pour une mission de six mois.
Il rejoindra un équipage international dans ce que Mathieu Caron, directeur du bureau des astronautes de l'Agence spatiale canadienne, qualifie d'«année de l'espace au Canada».
En plus de la particularité familiale de la mission, M. Caron rappelle que ces expériences scientifiques en microgravité permettent de développer des solutions médicales appliquées directement aux populations vieillissantes et sédentaires sur Terre.
Écoutez Mathieu Caron, directeur du Bureau des astronautes de l’Agence spatiale canadienne, expliquer le tout, lundi à Cantin le matin.
«La particularité de la microgravité ou de l'environnement spatial, c'est que c'est comme si ça donne un effet accéléré de vieillissement ou de sédentarité. Alors [...] les solutions qu'on découvre pour aider les astronautes s'appliquent justement à une population vieillissante.»