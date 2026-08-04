Un vrai phénomène scientifique

La chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix aborde le phénomène du «blues post-concert» ou «dépression post-spectacle».

Ce phénomène scientifique se traduit par un contraste émotionnel brutal et une chute hormonale (dopamine et endorphines) après des semaines d'anticipation et d'euphorie lors d'un concert ou d'un événement sportif majeur.

La prise de conscience que ce moment unique ne pourra plus jamais être revécu à l'identique accentue ce sentiment de vide.

Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix expliquer le tout lors de sa chronique culturelle, mardi à Cantin le matin.