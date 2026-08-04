Le 4 août 1701, Montréal est devenue le théâtre d'un événement diplomatique majeur de l'histoire de l'Amérique du Nord: la signature de la Grande Paix de Montréal.

Plus de 1300 représentants de nombreuses nations autochtones se sont rassemblés dans une ville qui ne comptait alors environ que 1500 habitants.

Cet accord historique a permis de mettre fin à des décennies de conflits et de favoriser le développement économique, notamment grâce à la traite des fourrures.

Écoutez Éric Cardinal, chargé de cours en droit autochtone à l’Université de Montréal et auteur du livre De Kebec à Québec: cinq siècles d’échanges entre nous, mardi, à Cantin le matin.