Lendemain de conflit de travail

Alors qu'une entente de principe a été conclue chez WestJet, Stéphanie Grammont fait le point sur les recours s'offrant aux milliers de voyageurs touchés par le conflit de travail.

Selon le mode d'achat (agence de voyages via le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages ou direct auprès du transporteur), la couverture varie grandement.

Les vols annulés avant la grève peuvent donner droit à une indemnité allant jusqu'à 1 000 $, alors que les annulations durant le conflit ne sont pas couvertes par le règlement canadien.

Stéphanie Grammond dénonce un système complexe et défavorable aux passagers, où Ottawa permet désormais aux compagnies de choisir leurs propres arbitres privés...

Écoutez la chronique économique de Stéphanie Grammond, mardi à Cantin le matin.