Un tout nouveau modèle d'apprentissage pour adultes voit le jour à Montréal

Un tout nouveau modèle d'apprentissage accessible et sans la lourdeur des institutions traditionnelles verra le jour cet automne, grâce à l'Institut de Montréal pour la recherche sociale.

Cet organisme à but non lucratif proposera des séminaires de haut niveau dispensés par des professeurs chevronnés, sans examens ni travaux notés, afin de permettre aux adultes de mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

La formule privilégie la discussion et les échanges en petits groupes pour offrir une expérience d'apprentissage enrichissante et conviviale.

Écoutez Jacques Blanchet, co-fondateur de L'institut de Montréal pour la recherche sociale et entrepreneur social, faire le point mardi.