Retour des Expos

Pendant que le maire de Vancouver, Ken Sim, multiplie les démarches d'envergure pour attirer une franchise du Baseball majeur dans sa ville d'ici 2029, le projet est au point mort du côté de Montréal, alors qu'aucun investisseur ne semble intéressé par le projet.

Soutenue par l'homme d'affaires Zach Ross, la métropole de l'Ouest canadien se positionne stratégiquement en vue d'une prochaine expansion qui devrait se produire avant la fin du mandat du commissionnaire en poste, Rob Manfred.

Lors du match des étoiles de la MLB, ce dernier avait d'ailleurs mentionné que le comité qui serait responsable de cette expansion était déjà formé.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif de Cogeco Media, aborder le sujet, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.