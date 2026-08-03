Le directeur artistique et violoniste de renom Alexandre Da Costa participera à la 28ᵉ édition du Festival Stradivaria. Les 14 et 15 août prochains, il présentera le concert Rapsodie estivale à l'Arsenal art contemporain.

Pour ce projet, il s'associe au saxophoniste cubain Giovany Arteaga afin d'offrir un mariage audacieux entre la musique classique et les rythmes latinos, tout en explorant une vaste palette de styles aux côtés d'artistes invités, tels que Jeanick Fournier et David Thibault.

Écoutez le directeur artistique et violoniste Alexandre Da Costa en discuter, lundi, à Cantin le matin.