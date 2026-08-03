Marc Ranger, ancien directeur québécois du SCFP, aborde deux dossiers syndicaux marquants.

D'abord, la conclusion d'une entente de principe chez WestJet annonce une reprise progressive des vols, évitant une intervention fédérale.

Malgré les défis propres au secteur aérien, le syndicat se montre confiant.

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, lundi au Midi.

Il commente une décision «rarissime» du Tribunal administratif du travail condamnant Béton provincial pour avoir tenté de contourner le syndicat en offrant 4 000 $ directement aux employés.

Rejetée par les travailleurs, cette offre a finalement mené à un lock-out en juin.