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Entente de principe chez WestJet

«C'est toujours difficile pour un syndicat de les faire passer»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 3 août 2026 12:40

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«C'est toujours difficile pour un syndicat de les faire passer»
Le midi / Cogeco Média

Marc Ranger, ancien directeur québécois du SCFP, aborde deux dossiers syndicaux marquants.

D'abord, la conclusion d'une entente de principe chez WestJet annonce une reprise progressive des vols, évitant une intervention fédérale.

Malgré les défis propres au secteur aérien, le syndicat se montre confiant. 

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, lundi au Midi.    

Il commente une décision «rarissime» du Tribunal administratif du travail condamnant Béton provincial pour avoir tenté de contourner le syndicat en offrant 4 000 $ directement aux employés.

Rejetée par les travailleurs, cette offre a finalement mené à un lock-out en juin.

«Le Tribunal administratif du travail a été très sévère pour dire que c'était flagrant comme entrave, que l'employeur a tenté de miner la capacité de représentation du syndicat avant même le premier jour de la négociation.»

Marc Ranger

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