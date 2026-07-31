Pertes majeures en supermarché

Au Midi, Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal abordent le fléau du vol à l’étalage, qui engendre des pertes de 5 000 $ à 6 000 $ par semaine par magasin, des coûts répercutés sur la facture des consommateurs.

Samuel Bouchard Villeneuve, de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, explique que ce phénomène est amplifié par des réseaux organisés revendant des produits de valeur, comme des pièces de viande, sur le marché noir.

Face à ces pratiques, certains établissements installent des antivols ou placent des produits derrière le comptoir. L'entretien se conclut sur l'utilisation des caisses libre-service et l'étiquette en caisse.

Écoutez Samuel Bouchard Villeneuve, directeur des affaires publiques de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, vendredi midi.