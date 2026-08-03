Vacances de la construction: 18 décès sur la route

Au cours des vacances de la construction, 18 décès ont été répertoriés sur les routes du Québec.

Même si ce nombre représente une diminution par rapport à la vingtaine de décès supplémentaires enregistrés l'an dernier, cette donnée demeure dans la moyenne des dix dernières années.

Quelles sont les raisons principales de ces tragédies humaines, qui se perpétuent annuellement?

Les tentatives de prévention et de sensibilisation sont-elles efficaces?

Écoutez André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, faire le point lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.