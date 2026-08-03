Vacances de la construction: 18 décès sur la route

Au cours des vacances de la construction, 18 décès ont été répertoriés sur les routes du Québec.
Même si ce nombre représente une diminution par rapport à la vingtaine de décès supplémentaires enregistrés l'an dernier, cette donnée demeure dans la moyenne des dix dernières années.
Quelles sont les raisons principales de ces tragédies humaines, qui se perpétuent annuellement?
Les tentatives de prévention et de sensibilisation sont-elles efficaces?
Écoutez André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA-Québec, faire le point lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«Les résultats préliminaires démontrent que c'est encore la vitesse qui est le suspect numéro un des causes de collisions. Ce qui rend la situation un peu plus déplorable, c'est que ce sont des situations évitables. La sécurité routière, c'est un ensemble de choses et il y a un aspect éducation. On ne peut pas avoir un policier derrière chaque personne.»
Autres sujets abordés:
- L'augmentation de l'intolérance et des accrochages verbaux entre automobilistes.
- La période des « 75 jours les plus meurtriers de l'année » entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail.
- La méconnaissance des règles de conduite dans les carrefours giratoires et les zones de dépassement.