Environ 60 000 migrants du Maroc à Ceuta

La petite enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc, fait face à une affluence sans précédent alors qu'environ 60 000 migrants y sont arrivés en l'espace de quelques heures.

Le journaliste indépendant en Espagne Romain Chauvet explique que, selon les autorités espagnoles, de possibles rumeurs selon lesquelles la frontière aurait été totalement ouverte se trouveraient à l'origine de la situation. Il ajoute que, selon Pedro Sánchez, le président du gouvernement d'Espagne, cette rumeur aurait possiblement été utilisée par des groupes mafieux.

Écoutez Romain Chauvet faire le point sur la situation, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.