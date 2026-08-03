Opération vaccination

Face à la propagation récente de la rage du raton laveur, le Ministère de l'Environnement déploie les grands moyens cet été pour freiner la maladie en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec.

Au total, 815 000 appâts vaccinaux ayant l'apparence de petits raviolis sont distribués manuellement et par voie terrestre dans les habitats sauvages afin d'immuniser les populations de ratons laveurs, de mouffettes et de renards.

Écoutez Marianne Gagnier, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur au Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc, faire le point à l'émission Le midi.