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Opération vaccination

815 000 appâts distribués contre la rage du raton laveur

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Entendu dans

Le midi

le 3 août 2026 13:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
815 000 appâts distribués contre la rage du raton laveur
Face à la propagation récente de la rage du raton laveur, le ministère de l'Environnement déploie les grands moyens cet été pour freiner la maladie en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec. / Anne / Adobe Stock

Face à la propagation récente de la rage du raton laveur, le Ministère de l'Environnement déploie les grands moyens cet été pour freiner la maladie en Montérégie, en Estrie et dans le Centre-du-Québec.

Au total, 815 000 appâts vaccinaux ayant l'apparence de petits raviolis sont distribués manuellement et par voie terrestre dans les habitats sauvages afin d'immuniser les populations de ratons laveurs, de mouffettes et de renards. 

Écoutez Marianne Gagnier, biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur au Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc, faire le point à l'émission Le midi. 

«La beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de capturer les ratons laveurs pour leur injecter un vaccin. Évidemment, on les distribue dans l'habitat, donc on ne peut pas être certain que tous les ratons laveurs d'un secteur les ont consommés. Mais notre taux de réussite des études passées est d'au moins 50 60 % de la population.»

Marianne Gagnier

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