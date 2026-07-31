Début imminent de l'Omnium Banque Nationale

Le coup d'envoi de l'Omnium Banque Nationale est donné cette fin de semaine au parc Jarry, qui accueille cette année l'élite du tennis masculin.

En l'absence de grands noms comme Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les espoirs canadiens reposent grandement sur Félix Auger-Aliassime, classé quatrième mondial et deuxième tête de série du tournoi derrière Alexander Zverev.

Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Canada Montréal et producteur exécutif du balado Sur la ligne, mettre la table pour cet événement sportif d'envergure, vendredi, au micro de l'émission Le midi.