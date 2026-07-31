Début imminent de l'Omnium Banque Nationale

Le coup d'envoi de l'Omnium Banque Nationale est donné cette fin de semaine au parc Jarry, qui accueille cette année l'élite du tennis masculin.
En l'absence de grands noms comme Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les espoirs canadiens reposent grandement sur Félix Auger-Aliassime, classé quatrième mondial et deuxième tête de série du tournoi derrière Alexander Zverev.
Écoutez Hugues Léger, directeur général de Tennis Canada Montréal et producteur exécutif du balado Sur la ligne, mettre la table pour cet événement sportif d'envergure, vendredi, au micro de l'émission Le midi.
«Rappelons-le, sept des dix meilleurs joueurs au monde sont sur place. On aura quand même un tableau très relevé et prometteur pour les quinze jours à venir. Mais les absents ouvrent la route potentiellement à un Félix qui se retrouve deuxième favori du tableau. Et quand il y a un de nos joueurs canadiens sur le terrain, il se passe quelque chose sur le central du parc Jarry.»