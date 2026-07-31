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Projet Québec-Toronto

Recul de l'Ontario face au TGV: «Mark Carney risque d'avoir des problèmes»

par 98.5

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13:22

Entendu dans

Le midi

le 31 juillet 2026 13:25

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Recul de l'Ontario face au TGV: «Mark Carney risque d'avoir des problèmes»
Les relations se compliquent entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le gouvernement fédéral de Mark Carney. / Darren Calabrese / La Presse canadienne

Les relations se compliquent entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le gouvernement fédéral de Mark Carney. 

En effet, les députés conservateurs de l'Est ontarien remettent en question leur appui au projet de train à grande vitesse (TGV), un projet qu'il appuyait depuis ses débuts. Ce recul surviendrait en réponse au refus d'Ottawa d'agrandir l'aéroport Billy Bishop à Toronto.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez discuter, vendredi, à l'émission Le midi, de ce manque d'appui en Ontario, combiné aux réticences du Bloc Québécois au Québec.

«Si, des deux côtés du projet, l'appui diminue, Mark Carney risque d'avoir des problèmes. Et ce projet est vraiment important: ça crée des liens de transport, et des liens commerciaux et c'est un symbole d'unité canadienne. Donc, pour Carney, ce projet est important. On verra dans les prochaines semaines s'il donne une concession à Doug Ford pour retrouver un plein appui.»

Victor Henriquez

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