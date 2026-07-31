Projet Québec-Toronto

Les relations se compliquent entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le gouvernement fédéral de Mark Carney.

En effet, les députés conservateurs de l'Est ontarien remettent en question leur appui au projet de train à grande vitesse (TGV), un projet qu'il appuyait depuis ses débuts. Ce recul surviendrait en réponse au refus d'Ottawa d'agrandir l'aéroport Billy Bishop à Toronto.

Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez discuter, vendredi, à l'émission Le midi, de ce manque d'appui en Ontario, combiné aux réticences du Bloc Québécois au Québec.