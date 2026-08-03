L'Ozempic n'est pas une solution miracle

La docteure Elizabeth Daugherty aborde la gestion du poids après les vacances et démystifie la prise en charge de l'obésité.

Bien que quelques kilos pris durant l'été s'estompent avec le retour aux habitudes usuelles, l'obésité est une maladie chronique complexe touchant plus de 60 % des adultes canadiens.

La Dre Daugherty rappelle que la pharmacothérapie, comme l'Ozempic, exige un encadrement médical rigoureux et une approche globale incluant nutritionniste et kinésiologue.

Écoutez la chronique santé, avec Dre Elizabeth Dougherty, lundi matin au micro de Philippe Cantin.

Elle met aussi en garde contre les arnaques de recettes miracles sur le web.