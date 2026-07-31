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Entretien avec un mixologue

Quelles sont les tendances cocktail de l'été?

par 98.5

0:00
18:28

Entendu dans

Le midi

le July 31, 2026 2:41 PM

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Quelles sont les tendances cocktail de l'été?
De la popularité grandissante des Spritz au détriment des alcools plus forts, jusqu'à la montée en flèche des mocktails chez les plus jeunes, l'univers du cocktail se transforme rapidement. / Евгений Вершинин / Adobe Stock

De la popularité grandissante des Spritz au détriment des alcools plus forts, jusqu'à la montée en flèche des mocktails chez les plus jeunes, l'univers du cocktail se transforme rapidement. 

Écoutez Louis-Frédéric Dessureault, mixologue et propriétaire, Loumonade-Services Événementiels, discuter des tendances actuelles dans l'univers des cocktails, vendredi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin. 

Quelques sujets abordés: 

  • Tendances cocktails 2026
  • Les gens consomment-ils autant qu’avant?
  • Comment se faire un petit bar à la maison pour pas cher?

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