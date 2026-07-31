Entretien avec un mixologue

De la popularité grandissante des Spritz au détriment des alcools plus forts, jusqu'à la montée en flèche des mocktails chez les plus jeunes, l'univers du cocktail se transforme rapidement.

Écoutez Louis-Frédéric Dessureault, mixologue et propriétaire, Loumonade-Services Événementiels, discuter des tendances actuelles dans l'univers des cocktails, vendredi, au micro des animateurs Jean-Sébastien Hammal et Valérie Beaudoin.

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