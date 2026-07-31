Grâce aux réseaux sociaux

Alors que l’été bat son plein, une tendance musicale surprenante prend de l’ampleur auprès de la jeune génération: la musique traditionnelle québécoise.

Ce phénomène s'observe sur les réseaux sociaux, entre autres grâce à Xavier Saint-Aubin Pelletier, connu aussi sous le nom: Le Père Tobin.

Son objectif principal est de briser le mythe voulant que le «trad» soit réservé à la période des Fêtes, afin de redonner à cette musique sa place dans le quotidien et de rassembler les générations.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina, à ce sujet, vendredi, lors de l’émission Le midi.