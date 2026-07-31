Cartes des zones inondables reportées

Le maire de Deux-Montagnes et membre de du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal, Denis Martin, exprime son mécontentement face au report de la publication des cartes de zones inondables de nouvelle génération par le ministère de l'Environnement.

Alors que la CMM se dit prête, ce délai prolonge l'incertitude pour les citoyens, touchant la valeur des propriétés et les assurances.

Denis Martin souligne l'urgence de reconnaître les récents ouvrages de protection pour rassurer la population et réclame une action rapide du gouvernement, craignant que le dossier ne s'étire encore si la situation politique évolue à l'automne.

Écoutez Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).