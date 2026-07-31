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Cartes des zones inondables reportées

Incertitude pour les riverains: le maire de Deux-Montagnes s'impatiente

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Entendu dans

Le midi

le 31 juillet 2026 12:23

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Incertitude pour les riverains: le maire de Deux-Montagnes s'impatiente
Le report de la publication de la carte des zones inondables par le ministère de l'Environnement est critiqué. / Ryan Remiorz/ La Presse Canadienne

Le maire de Deux-Montagnes et membre de du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal, Denis Martin, exprime son mécontentement face au report de la publication des cartes de zones inondables de nouvelle génération par le ministère de l'Environnement.

Alors que la CMM se dit prête, ce délai prolonge l'incertitude pour les citoyens, touchant la valeur des propriétés et les assurances.

Denis Martin souligne l'urgence de reconnaître les récents ouvrages de protection pour rassurer la population et réclame une action rapide du gouvernement, craignant que le dossier ne s'étire encore si la situation politique évolue à l'automne.

Écoutez Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«C'est certain que la population est en droit... ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne les gens qui sont affectés par ça. Et pour des gens qui prennent de l'âge, qui veulent justement changer de résidence et vendre leur maison, c'est un impact majeur.»

Denis Martin

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