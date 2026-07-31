Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal abordent la question de la peine de mort aux États-Unis, notamment en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis prône une application plus rapide des exécutions.

L'expert Francis Langlois explique que cette position s'inscrit dans un virage à droite du Parti républicain, bien que l'appui de la population à la peine capitale soit en baisse globale à l'échelle du pays.

La discussion aborde également les complications liées au manque de produits pharmaceutiques pour les injections mortelles, ainsi que la responsabilisation criminelle des parents d'adolescents auteurs de fusillades.

Écoutez Francis Langlois, spécialiste des armes, professeur au cégep de Trois-Rivières et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, vendredi.