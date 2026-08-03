Prévention de la délinquance «Groupe contact»

Face à la hausse de criminalité et des actes violents impliquant des mineurs, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) déploie le programme «Groupe contact».

Cette initiative vise à intervenir auprès des adolescents de 12 à 17 ans qui amorcent ou ont adopté une trajectoire délinquante afin de les rediriger vers des choix positifs.

Écoutez la sergente au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Stéphanie Pion-Rivard, à ce sujet, lundi lors de l’émission, Le midi