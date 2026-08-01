Chronique culturelle

La célèbre chanteuse américaine Ariana Grande a connu un véritable succès lors de son passage à Montréal pour ses concerts au Centre Bell, qui coïncident avec la sortie de son tout nouvel album Petal.

L'artiste a aussi été aperçue dans un café du centre-ville, provoquant une véritable vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Val faire le point sur l'actualité culturelle, samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.

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