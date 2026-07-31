Martine Hébert de passage aux États-Unis

De retour d'un rassemblement majeur de plus de 1 200 législateurs américains à Chicago dans le cadre de la National Conference of State Legislatures, la sénatrice et économiste Martine Hébert a eu l'occasion de prendre le pouls des législateurs des différents États au sujet des décisions de Donald Trump...

Malgré les baisses d'impôts et la déréglementation saluées par les milieux d'affaires, un profond malaise grandit face aux tarifs imposés au Canada, y compris chez plusieurs élus républicains qui qualifient, sous le couvert de l'anonymat, la situation à Washington de «dysfonctionnelle».

Écoutez Martine Hébert faire le point sur les témoignages qu'elle a récoltés lors de son séjour aux États-Unis, vendredi, à l'émission Le midi.