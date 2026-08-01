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FIFA : Gianni Infantino abandonne son projet d'investissement privé

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Entendu dans

Signé l'été

le 1 août 2026 07:59

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
FIFA : Gianni Infantino abandonne son projet d'investissement privé
Face à une vive contestation du monde du soccer, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement fait marche arrière concernant la création de FIFA Forward Enterprise, une entité destinée à ouvrir la gestion de la billetterie, des commandites et des droits de diffusion à des investisseurs privés. / Jacquelyn Martin / The Associated Press

Face à une vive contestation du monde du soccer, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement fait marche arrière concernant la création de FIFA Forward Enterprise, une entité destinée à ouvrir la gestion de la billetterie, des commandites et des droits de diffusion à des investisseurs privés. 

Critiquée pour son manque de transparence et les risques de commercialisation excessive, l'initiative a suscité une opposition majeure au sein même de l'organisation et des fédérations européennes. 

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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