FIFA : Gianni Infantino abandonne son projet d'investissement privé

Face à une vive contestation du monde du soccer, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a finalement fait marche arrière concernant la création de FIFA Forward Enterprise, une entité destinée à ouvrir la gestion de la billetterie, des commandites et des droits de diffusion à des investisseurs privés.

Critiquée pour son manque de transparence et les risques de commercialisation excessive, l'initiative a suscité une opposition majeure au sein même de l'organisation et des fédérations européennes.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.