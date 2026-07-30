Les élections approchent

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a dévoilé son plan économique mercredi.

Toutefois, cette sortie publique a soulevé des questions quant aux propositions réelles de la formation politique et à sa capacité à se démarquer.

Selon notre chroniqueur Philippe Léger, l'événement visait surtout à faire acte de présence dans un contexte d'inquiétude au sein du parti.

Écoutez notre analyse politique faire le point sur la situation jeudi à Cantin le matin.

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