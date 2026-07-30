Le succès d'En direct de l'univers

En direct de l'univers en sera à une 18e saison avec son animatrice et productrice France Beaudoin, qui n'a pas toujours le temps d'être complètement en vacances.
Écoutez le segment Sur la route des vacances, de Catherine Brisson, avec France Beaudoin, qui a parfois du mal à décrocher de son boulot.
Les sujets discutés
- L'animatrice et productrice de Pamplemousse Média souligne l'importance de son équipe dans la réussite d'En direct de l’univers;
- L'émission entame sa 18ᵉ saison sur Radio-Canada;
- On parle des défis du secteur culturel québécois, tels que l’annulation de la taxe Netflix et l’incertitude financière;
- Avec son rôle d’ambassadrice Vichy, elle affirme l’importance d’assumer son âge et de valoriser l’expérience des femmes de 50 ans et plus à la télévision.