Le succès d'En direct de l'univers

En direct de l'univers en sera à une 18e saison avec son animatrice et productrice France Beaudoin, qui n'a pas toujours le temps d'être complètement en vacances.

Écoutez le segment Sur la route des vacances, de Catherine Brisson, avec France Beaudoin, qui a parfois du mal à décrocher de son boulot.

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