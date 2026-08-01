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Le phénomène vanlife est là pour rester au Québec

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le 1 août 2026 09:37

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Jean-François Baril
Jean-François Baril
Le phénomène vanlife est là pour rester au Québec
L'attrait pour la « van life » ne semble pas que passager au Québec, alors que plusieurs personnes sont devenues de véritables adeptes de ce mode de vie, révèle un récent article de La Presse. / RobinWatersPhoto / Adobe Stock

L'attrait pour la « van life » ne semble pas que passager au Québec, alors que plusieurs personnes sont devenues de véritables adeptes de ce mode de vie, révèle un récent article de La Presse.

Populaire depuis 2016, ce style de quotidien semble attirer les personnes en quête de liberté et de flexibilité, malgré un investissement initial important et des règles de stationnement de plus en plus strictes dans la province.

Écoutez Marie-Pierre Bastien, ambassadrice de Vanlife Campers, aborder le sujet samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.

«Oui, l'achat d'un véhicule est peut-être dispendieux, mais à long terme, je pense qu'il y a beaucoup d'économies. On peut cuisiner dans sa van, donc pas besoin de payer le restaurant, on peut dormir dans sa van, donc pas besoin de louer un chalet ou un hôtel. Quand on est sur la route, il y a une possibilité de voyager à l'année aussi.»

Marie-Pierre Bastien

Autre sujet: 

  • Les défis de trouver un stationnement au Québec 

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