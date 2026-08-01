L'attrait pour la « van life » ne semble pas que passager au Québec, alors que plusieurs personnes sont devenues de véritables adeptes de ce mode de vie, révèle un récent article de La Presse.

Populaire depuis 2016, ce style de quotidien semble attirer les personnes en quête de liberté et de flexibilité, malgré un investissement initial important et des règles de stationnement de plus en plus strictes dans la province.

Écoutez Marie-Pierre Bastien, ambassadrice de Vanlife Campers, aborder le sujet samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.