Cas en Montérégie

La détection récente de cas de rage chez les ratons laveurs et la transmission du virus à une famille en Montérégie suscitent de l'inquiétude pour plusieurs personnes qui habitent dans le secteur et aux alentours.

Comment bien protéger ses animaux de cette maladie mortelle et contagieuse? À quel moment la vaccination devient-elle parfaitement efficace? Et comment gérer les animaux (surtout les chats) nourris par plusieurs personnes dans un même quartier?

Écoutez le Dr Raymond Plasse donner toutes les informations nécessaires aux auditeurs, samedi, au micro de l'émission Signé l'été.