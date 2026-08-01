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Cas en Montérégie

Comment s'assurer que ses animaux sont protégés de la rage?

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 1 août 2026 08:38

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Comment s'assurer que ses animaux sont protégés de la rage?
La détection récente de cas de rage chez les ratons laveurs et la transmission du virus à une famille en Montérégie suscitent de l'inquiétude pour plusieurs personnes qui habitent dans le secteur et aux alentours. / Adobe Stock / kassini

La détection récente de cas de rage chez les ratons laveurs et la transmission du virus à une famille en Montérégie suscitent de l'inquiétude pour plusieurs personnes qui habitent dans le secteur et aux alentours.

Comment bien protéger ses animaux de cette maladie mortelle et contagieuse? À quel moment la vaccination devient-elle parfaitement efficace? Et comment gérer les animaux (surtout les chats) nourris par plusieurs personnes dans un même quartier?

Écoutez le Dr Raymond Plasse donner toutes les informations nécessaires aux auditeurs, samedi, au micro de l'émission Signé l'été.

«Le coût et le trouble de faire vacciner pour la rage sont tellement insignifiants que dans le doute, on vaccine. Parce que quand on vaccine un chien ou un chat, on protège notre chien, on protège notre chat, on protège notre famille. C'est tellement efficace.»

Raymond Place

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