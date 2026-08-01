Actualité des régions

À peine entamée, la campagne à Chicoutimi pour l'élection partielle fédérale soulève déjà les discussions, alors que le Parti libéral s'est empressé d'afficher ses pancartes absolument partout dans le secteur.
Les bénévoles du candidat Daniel Gobeil ont même installé des pancartes électorales sur le pont Dubuc et sur des infrastructures du ministère des Transports, ce qui représente une violation de la loi électorale.
Écoutez le journaliste Martin-Thomas Côté faire le point, samedi matin, à l'émission de Jean-François Baril.
«Rapidement, les autres partis ont critiqué la façon dont on avait placardé la ville. Le ministère des Transports a été obligé d'intervenir et demander au Parti libéral d'enlever ses pancartes. Les libéraux qui avaient une longueur d'avance ont donc perdu leur journée à installer et désinstaller leurs pancartes.»
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