60 000 personnes ont tenté d'aller en Espagne

L'enclave espagnole de Ceuta fait face à une crise humanitaire majeure alors qu'environ 60 000 migrants ont tenté de franchir la frontière depuis le Maroc.

Possiblement causé par des rumeurs de frontière ouverte et une récente décision judiciaire, cet afflux massif a été largement contenu par l'envoi de renforts militaires et le retour de plus de 48 000 personnes au Maroc. Le bilan humain demeure toutefois lourd avec au moins 86 morts par noyade.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.