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60 000 personnes ont tenté d'aller en Espagne

Crise migratoire à Ceuta: 86 morts et 40 000 personnes rentrées au Maroc

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Signé l'été

le 1 août 2026 08:24

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Crise migratoire à Ceuta: 86 morts et 40 000 personnes rentrées au Maroc
L'enclave espagnole de Ceuta fait face à une crise humanitaire majeure alors qu'environ 60 000 migrants ont tenté de franchir la frontière depuis le Maroc. / Antonio Sempere / The Associated Press

L'enclave espagnole de Ceuta fait face à une crise humanitaire majeure alors qu'environ 60 000 migrants ont tenté de franchir la frontière depuis le Maroc.

Possiblement causé par des rumeurs de frontière ouverte et une récente décision judiciaire, cet afflux massif a été largement contenu par l'envoi de renforts militaires et le retour de plus de 48 000 personnes au Maroc. Le bilan humain demeure toutefois lourd avec au moins 86 morts par noyade.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet faire le point, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Ce que disent les autorités, c'est que des groupes mafieux de passeurs auraient utilisé cette décision-là pour inciter tous ces gens à franchir la frontière et se rendre sur le territoire espagnol. On entend aussi, comme autre hypothèse, des tensions entre le Maroc et l'Espagne, même si, au cours des dernières années, il y a eu un rapprochement entre ces deux pays-là.»

Romain Chauvet

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