Alors que les matchs de qualification sont sur le point de s'amorcer pour le tableau masculin de l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA, l'organisation composera cette année avec l'absence notable de quelques figures de proue du tennis mondial, dont Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale et vice-présidente des communications et des tournois professionnels pour Tennis Canada, réagir à Cantin le matin vendredi.