Essor de cette boisson dans la province

La production de whisky semble connaître un essor particulier et se raffiner au Québec, selon de récents articles de La Presse qui s'attardent au phénomène et présentent les meilleurs produits de la province.

Comment expliquer ce récent engouement pour cette boisson alcoolisée? Et qu'est-ce qui distingue nos whiskys québécois?

Écoutez le fondateur et propriétaire de la Distillerie Grand Dérangement, Marcel Mailhot, se pencher sur le sujet samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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