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Évènement Momentum

«On pourra montrer à quel point le volleyball a évolué depuis 50 ans»

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Entendu dans

Signé l'été

le 1 août 2026 09:51

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
«On pourra montrer à quel point le volleyball a évolué depuis 50 ans»
Les plus grands talents du volleyball professionnel du Québec seront réunis le 2 août au Centre Pierre-Charbonneau, dans le cadre de l'évènement Momentum organisé par Volleyball Québec pour souligner le 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques de Montréal / Charles Sykes/Invision/AP / Adobe Stock

Les plus grands talents du volleyball professionnel du Québec seront réunis le 2 août au Centre Pierre-Charbonneau, dans le cadre de l'évènement Momentum organisé par Volleyball Québec pour souligner le 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

Cette journée offre aussi une vitrine inédite pour ce sport en plein essor au Québec, où les inscriptions chez les juniors enregistrent des hausses annuelles de 15 à 25 %.

Écoutez Guillaume Proulx Goulet, directeur général de Volleyball Québec, faire le point, samedi matin, au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.

«On cherchait une façon de célébrer les 50 ans des Olympiques de Montréal. En même temps, le fait d'offrir à nos joueurs professionnels québécois un match permettra de montrer à quel point le volleyball a évolué depuis 50 ans.»

Guillaume Proulx Goulet,

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