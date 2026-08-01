Les plus grands talents du volleyball professionnel du Québec seront réunis le 2 août au Centre Pierre-Charbonneau, dans le cadre de l'évènement Momentum organisé par Volleyball Québec pour souligner le 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques de Montréal.

Cette journée offre aussi une vitrine inédite pour ce sport en plein essor au Québec, où les inscriptions chez les juniors enregistrent des hausses annuelles de 15 à 25 %.

Écoutez Guillaume Proulx Goulet, directeur général de Volleyball Québec, faire le point, samedi matin, au micro de la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf.