Début de l'évènement samedi

L'Omnium Banque Nationale s'amorce samedi sous le signe de l'engouement à Montréal, où un record de ventes de billets se dessine.

À la suite du dévoilement du tableau principal vendredi, le portrait s'annonce stimulant pour les joueurs canadiens et Félix Auger-Aliassime et Gabriel Diallo profitent de parcours intéressants, selon Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale.

Écoutez son intervention concernant cet événement sportif d'envergure, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.