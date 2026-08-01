 Aller au contenu
Début de l'évènement samedi

OBN: «Le portrait global est assez intéressant pour nos Canadiens»

par 98.5

0:00
8:23

Entendu dans

Signé l'été

le 1 août 2026 08:57

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
OBN: «Le portrait global est assez intéressant pour nos Canadiens»
L'Omnium Banque Nationale s'amorce samedi sous le signe de l'engouement à Montréal, où un record de ventes de billets se dessine. / Graham Hughes / La presse canadienne

L'Omnium Banque Nationale s'amorce samedi sous le signe de l'engouement à Montréal, où un record de ventes de billets se dessine.

À la suite du dévoilement du tableau principal vendredi, le portrait s'annonce stimulant pour les joueurs canadiens et Félix Auger-Aliassime et Gabriel Diallo profitent de parcours intéressants, selon Valérie Tétreault, directrice de l'Omnium Banque Nationale.

Écoutez son intervention concernant cet événement sportif d'envergure, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Lorsqu'on regarde le tirage, le portrait global est quand même intéressant pour nos joueurs canadiens. Après, évidemment, lorsqu'on joue dans un tournoi Masters 1000, il n'y en a pas de match facile.»

Valérie Tétreault

Autres sujets abordés : 

  • Gabriel Diallo en quête de confiance:
  • Les prévisions de pluie qui complique la gestion des matchs

Vous aimerez aussi

Durée des matchs de tennis: «On oublie que c'est un spectacle» -Eugène Lapierre
Cantin le matin
Durée des matchs de tennis: «On oublie que c'est un spectacle» -Eugène Lapierre
0:00
11:48
«Quand il y a un joueur canadien sur le terrain, il se passe quelque chose»
Le midi
«Quand il y a un joueur canadien sur le terrain, il se passe quelque chose»
0:00
8:16
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Mots de passe et sécurité sur le Web : les conseils de François Charron
Rattrapage
Réponses à vos questions
Mots de passe et sécurité sur le Web : les conseils de François Charron
«Il y a une violence décomplexée envers les communautés et envers l'humain»
Rattrapage
Début du festival Fierté Montréal
«Il y a une violence décomplexée envers les communautés et envers l'humain»
Le whisky québécois: une expertise qui s'affine
Rattrapage
Essor de cette boisson dans la province
Le whisky québécois: une expertise qui s'affine
Le phénomène vanlife est là pour rester au Québec
Rattrapage
Populaire depuis 2016
Le phénomène vanlife est là pour rester au Québec
«Finalement, on donne indirectement de l'argent au crime organisé»
Rattrapage
15 000 personnes refusées l'an passé à la SQDC
«Finalement, on donne indirectement de l'argent au crime organisé»
Comment s'assurer que ses animaux sont protégés de la rage?
Rattrapage
Cas en Montérégie
Comment s'assurer que ses animaux sont protégés de la rage?
Crise migratoire à Ceuta: 86 morts et 40 000 personnes rentrées au Maroc
Rattrapage
60 000 personnes ont tenté d'aller en Espagne
Crise migratoire à Ceuta: 86 morts et 40 000 personnes rentrées au Maroc
Un véritable succès pour Ariana Grande à Montréal
Rattrapage
Chronique culturelle
Un véritable succès pour Ariana Grande à Montréal
FIFA : Gianni Infantino abandonne son projet d'investissement privé
Rattrapage
Signé l'été
FIFA : Gianni Infantino abandonne son projet d'investissement privé
Évènement anti-avortement annulé: Caroline Proulx condamnée à verser 60 000$
Rattrapage
Revue de presse
Évènement anti-avortement annulé: Caroline Proulx condamnée à verser 60 000$
«Sincèrement, c'est vraiment une super belle comédie» -Michel Charette
Rattrapage
Adaptation de la pièce Mon jour de chance
«Sincèrement, c'est vraiment une super belle comédie» -Michel Charette
Le film 125, rue des Malaises atteint le cap du million$ au Box-office
Rattrapage
Chronique culturelle
Le film 125, rue des Malaises atteint le cap du million$ au Box-office
Des idées originales pour profiter de l'été au Québec
Rattrapage
Activités estivales
Des idées originales pour profiter de l'été au Québec
Vacances : pourquoi avons-nous tant de difficulté à décrocher de notre emploi?
Rattrapage
Monde du travail
Vacances : pourquoi avons-nous tant de difficulté à décrocher de notre emploi?