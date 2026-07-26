Adaptation de la pièce Mon jour de chance

Véritable pilier du paysage culturel québécois avec 35 ans de carrière, Michel Charette passe cette fois à l'arrière de la scène en signant l'adaptation de la comédie française Mon jour de chance.
La pièce met en scène trois amis d'enfance dont le destin bascule à la suite du lancer d'un dé magique qui plonge les personnages dans un tourbillon de réalités alternatives.
Écoutez Michel Charette discuter de ce projet et de son parcours, dimanche matin, à l'émission de Jean-François Baril.
«C'est une comédie de situation. J'ai monté ça pour que ce soit un peu plus dynamique, que ça bouge, ça revole. J'ai adoré travailler là-dessus. Je suis vraiment content. J'ai eu une belle liberté pour monter le spectacle, j'ai eu du plaisir à faire ça et, sincèrement, je vous le dis, c'est vraiment une super belle comédie.»