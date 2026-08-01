L'ancienne ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a été condamnée par la Cour supérieure du Québec à verser 60 000 $ à un groupe religieux de la Colombie-Britannique pour avoir forcé l'annulation d'un évènement anti-avortement qui devait se tenir au Centre des congrès de Québec en 2023.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point à ce sujet, samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.