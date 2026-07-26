Vidéo de frappes menées contre l'Iran

La chanteuse Katy Perry a récemment exprimé sa colère sur ses réseaux sociaux concernant l'utilisation de sa chanson à succès Firework dans une vidéo diffusée sur le compte TikTok de la Maison-Blanche.

Les images montraient des frappes militaires menées contre l'Iran, un usage en opposition totale avec cette chanson qui vise à rassembler et transmettre un message d'espoir.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée faire le point sur la situation, dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.