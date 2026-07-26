Actualités sportives

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Victoire convaincante de 6 à 0 pour les Blue Jays face aux Red Sox de Boston

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 26 juillet 2026 10:13

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Victoire convaincante de 6 à 0 pour les Blue Jays face aux Red Sox de Boston
À la surprise générale, les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire convaincante de 6 à 0 face aux Red Sox de Boston, portés par la prestation de leur lanceur partant, Dylan Cease. / Charles Krupa / The Associated Press

À la surprise générale, les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire convaincante de 6 à 0 face aux Red Sox de Boston, portés par la prestation de leur lanceur partant, Dylan Cease. 

Frôlant le match sans point ni coup sûr jusqu'en sixième manche, le droitier torontois n'a accordé qu'un seul coup sûr tout en retirant 12 frappeurs sur des prises au cours de la rencontre. Il s'agit de son quatrième blanchissage en carrière. 

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, ce dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril. 

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