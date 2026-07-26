Actualités sportives

À la surprise générale, les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire convaincante de 6 à 0 face aux Red Sox de Boston, portés par la prestation de leur lanceur partant, Dylan Cease.

Frôlant le match sans point ni coup sûr jusqu'en sixième manche, le droitier torontois n'a accordé qu'un seul coup sûr tout en retirant 12 frappeurs sur des prises au cours de la rencontre. Il s'agit de son quatrième blanchissage en carrière.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, ce dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.