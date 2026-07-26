Feux de forêt au Québec

Les feux de forêt continuent de faire des ravages au Canada alors que 926 incendies sont actifs sur le territoire du pays. De son côté, la province de Québec connaît présentement une accalmie sur son territoire.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle toutefois que les changements climatiques rendent les saisons estivales de plus en plus imprévisibles et intenses.

Écoutez la conseillère à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Karine Pelletier, faire le point ce dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.