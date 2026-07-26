Feux de forêt au Québec

Les feux de forêt continuent de faire des ravages au Canada alors que 926 incendies sont actifs sur le territoire du pays. De son côté, la province de Québec connaît présentement une accalmie sur son territoire.
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle toutefois que les changements climatiques rendent les saisons estivales de plus en plus imprévisibles et intenses.
Écoutez la conseillère à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Karine Pelletier, faire le point ce dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«En ce moment, la situation s'est replacée, mais on se rend compte que les périodes difficiles reviennent de plus en plus souvent. Les changements climatiques créent des périodes de sécheresse plus intenses, plus prolongées, et ça rend les forêts plus vulnérables aux coups de foudre et aux négligences humaines.»