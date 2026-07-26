Chronique culturelle

Le célèbre chanteur américain Bruce Springsteen a été honoré à Washington par l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) en raison de son engagement en faveur des droits civiques et de la justice sociale.

Lors de cet événement, il a livré une prestation de sa chanson Streets of Minneapolis, dédiée aux victimes d'interventions de l'ICE. L'événement a donc ravivé des tensions entre l'artiste et le président américain Donald Trump.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée aborder le sujet, ce dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.