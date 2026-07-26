Élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord

La circonscription de Chicoutimi–Le Fjord s'apprête à vivre une nouvelle élection partielle fédérale à la suite de la nomination du député conservateur Richard Martel au Sénat.

Ce vote, qui pourrait se tenir dès le 31 août selon le chroniqueur politique Philippe Léger, suscite de vives critiques de la part du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Écoutez le journaliste Martin-Thomas Côté faire le point sur la situation, ce dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.