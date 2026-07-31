Festival Fierté Montréal 20ᵉ édition

Le Festival Fierté Montréal célèbre cette année sa 20ᵉ édition, avec des festivités débutant aujourd’hui et se poursuivant jusqu’au 9 août!

Après les controverses de l'an dernier, l'organisation a amorcé une vaste transformation visant un retour aux racines militantes de l'événement et une étroite collaboration avec les communautés.

Cette année, le festival réinvestit massivement le Village avec dix jours de festivités, une scène présentée par Loto-Québec et une programmation composée à 95 % d'artistes locaux.

Écoutez le directeur général par intérim de Fierté Montréal discuter de ces festivités à venir au micro de l'animatrice Catherine Brisson.