Activités estivales

En cette période estivale, plusieurs personnes sont à la recherche d'activités amusantes, mais aussi accessibles pour profiter de l'été au Québec.
Quelles sont les possibilités qui s'offrent un peu partout à travers la province?
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter quelques suggestions, dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
Au menu :
- Prêts d'équipements sportifs et récréatifs à Circonflexe Prêt pour bouger
- Ateliers de mixologie chez Cerise
- Labyrinthes de maïs aux champs du Verger Labonté à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
- Festival des Fleurs à la Ferme Marineau
- Marches en groupe gratuites organisées par PatTonPatnais
- Les escales transformées en séjours touristiques