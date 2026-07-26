Activités estivales

En cette période estivale, plusieurs personnes sont à la recherche d'activités amusantes, mais aussi accessibles pour profiter de l'été au Québec.

Quelles sont les possibilités qui s'offrent un peu partout à travers la province?

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre présenter quelques suggestions, dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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