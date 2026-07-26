La famille Rougeau sera honorée au Centre Bell

Véritable institution de la lutte professionnelle au Québec depuis quatre générations, la célèbre famille Rougeau recevra des hommages de l’AEW, fédération rivale de la WWE, dans le cadre d’un gala présenté dimanche au Centre Bell.
Écoutez Patric Laprade, commentateur pour la WWE sur Netflix Canada, discuter de l'empreinte laissée par cette dynastie, du grand-oncle Eddie Auger en 1946 jusqu'aux célèbres Jacques et Raymond Rougeau.
«Le nom Rougeau est celui qui est le plus associé à la lutte professionnelle au Québec, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est l'une des rares familles dans le monde de la lutte, pas juste au Québec, qui a au moins quatre générations de lutteurs. Pour moi, c'est la famille royale de la lutte.»
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