La famille Rougeau sera honorée au Centre Bell

Véritable institution de la lutte professionnelle au Québec depuis quatre générations, la célèbre famille Rougeau recevra des hommages de l’AEW, fédération rivale de la WWE, dans le cadre d’un gala présenté dimanche au Centre Bell.

Écoutez Patric Laprade, commentateur pour la WWE sur Netflix Canada, discuter de l'empreinte laissée par cette dynastie, du grand-oncle Eddie Auger en 1946 jusqu'aux célèbres Jacques et Raymond Rougeau.