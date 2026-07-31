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Quoi boire cet été?

Vin blanc d'été: Jessica Harnois lance le Bù Muscat sans sucre ajouté

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 juillet 2026 17:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Vin blanc d'été: Jessica Harnois lance le Bù Muscat sans sucre ajouté
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Vous ne savez pas quoi boire pour accompagner vos repas et vos sorties estivales? La sommelière Jessica Harnois présente sa toute dernière nouveauté: le Bù Muscat.

Ce vin blanc d'été, inspiré des raisins de table français et élaboré sans aucun sucre ajouté, vient enrichir sa gamme emblématique.

La sommelière souligne également les 10 ans des vins Bù. Avec près de 30 millions de bouteilles vendues depuis son lancement, l'entreprise est devenue un fleuron dans l'industrie du vin québécois.

Écoutez Jessica Harnois, sommelière, conférencière et entrepreneure, en discuter, vendredi, au Québec maintenant.

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