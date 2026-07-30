Du 30 juillet au 9 août 2026 se tient la 18e édition de la Semaine des marchés publics du Québec, dont l'objectif est de transformer ces endroits en lieux d'approvisionnement du quotidien.

Au-delà d'un simple lieu de consommation, les marchés sont devenus de véritables espaces de rencontre et de communauté, selon Julie Aubé, la porte-parole de l'événement.

Écoutez celle qui porte également le titre de nutritionniste en discuter ce jeudi midi au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.