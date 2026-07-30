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Semaine des marchés publics du Québec

«C'est l'occasion d'associer des histoires et des visages à nos aliments»

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Entendu dans

Le midi

le 30 juillet 2026 14:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«C'est l'occasion d'associer des histoires et des visages à nos aliments»
Au Québec, les marchés publics connaissent un succès grandissant avec plus de 150 emplacements répartis sur l'ensemble du territoire. / NDABCREATIVITY / Adobe Stock

Du 30 juillet au 9 août 2026 se tient la 18e édition de la Semaine des marchés publics du Québec, dont l'objectif est de transformer ces endroits en lieux d'approvisionnement du quotidien.

Au-delà d'un simple lieu de consommation, les marchés sont devenus de véritables espaces de rencontre et de communauté, selon Julie Aubé, la porte-parole de l'événement.

Écoutez celle qui porte également le titre de nutritionniste en discuter ce jeudi midi au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Je dis souvent qu'à aller au marché, c'est une occasion d'associer des histoires, des visages, des paysages à nos aliments. Puis il y a un sentiment de communauté, d'être ensemble pour un moment d'approvisionnement. Il y a une chaleur humaine qu'on ne trouvera jamais dans une grande surface.»

Julie Aubé

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