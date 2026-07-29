En vue des élections

Alors que la précampagne électorale bat son plein, le bilan du nombre de candidats officiellement investis par les différentes formations politiques du Québec réserve des surprises.

Québec solidaire mène le bal avec 94 candidats officiels, suivi de près par la Coalition avenir Québec (82), le Parti conservateur du Québec (78), le Parti libéral du Québec (77) tandis que le Parti québécois (75) se retrouve en queue de peloton.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire un tour d'horizon des candidatures annoncées par les principaux partis en cette précampagne.