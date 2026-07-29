Candidate du PQ dans Hochelaga-Maisonneuve

Dans le cadre de sa série d'entrevues avec de nouveaux candidats en vue des élections québécoises du 5 octobre, Philippe Cantin reçoit Maude Broussard-Sabourin, candidate du Parti québécois dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve.

Forte de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'économie sociale, elle souhaite mettre en avant des modèles d'affaires collectifs et des leviers d'action concrets pour répondre aux enjeux cruciaux de la crise du logement et de l'itinérance.

Écoutez la candidate du Parti québécois Maude Broussard-Sabourin faire le point, mercredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle souligne également son souhait de voir le Québec devenir un État souverain et solidaire.